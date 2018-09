La oposición de Ponteareas impide tratar en pleno la aprobación definitiva de las cuentas

El presupuesto de 2018 de Ponteareas no pudo aprobarse ayer de forma definitiva después de que toda la oposición (PP, ACiP y EU) votara, al igual que el jueves anterior, en contra de la urgencia de la sesión, vía por lo que lo había convocado el alcalde, Xosé Represas.

El PP lamentó una vez más "la improvisación de Represas y su gobierno tripartito que trajeron por vía de urgencia la aprobación de los presupuestos sin incluir ni una sola de las alegaciones presentadas por la oposición y los diferentes colectivos del municipio".

Para Belén Villar, "Represas y su gobierno se quedaron solos en su capricho de intentar aprobar unos presupuestos que no velan por el interés general de los vecinos de Ponteareas". Indica que no pudo celebrar el pleno porque todos los partidos de la oposición votaron en contra de su celebración, ya que no quiso acordarlo previamente". "Ya el pasado viernes, en comisiones informativas, los once concejales de la oposición, le advertimos que se necesitaba diálogo para llegar a un acuerdo en este tema. Represas, por lo contrario, decidió no acordar nada y ahora pagaremos todos su capricho. Le recordamos al señor Represas, que cobra por cada asistencia, que la brevísima sesión plenaria de hoy es pagada por todos los vecinos de Ponteareas e instamos la que deje sus caprichos a un lado y empiece a gobernar con una agenda clara".

Insisten en la falta de consenso y advierten que deberá explicar porqué no aceptó ni una sola alegación de las que se hicieron al documento. "Ya no sólo hablamos de las propuestas de este partido, sino de muchas otras que venían de colectivos importantes de nuestra villa, que tampoco son tenidas en cuenta".

Por su parte, el concejal de Esquerda Unida, Lino Costas, que se había abstenido en un pleno de agosto permitiendo la aprobación inicial de las cuentas señaló ayer que "voté en contra por la actitud prepotente del alcalde, porque tiene la obligación de convocarnos en tiempo y forma y convocó el pleno por urgencia y sin comisión informativa previa".

El gobierno local busca nueva fecha para aprobarlo y culpa a la oposición de retrasar así los proyectos contemplados en el Presupuesto.