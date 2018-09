Mónica Caamaño alerta contra el machismo

| La actriz Mónica Caamaño con su interpretación de "Proyecto Aurora" alertó ayer contra el machismo en lo cotidiano, dentro del programa "Mulleres en Acción. Violencia Zero" de la Diputación. La alcaldesa, Eva García de la Torre, señaló que "la discriminación y la a violencia contra las mujeres no va a cambiar si la mentalidad de los jóvenes non cambia".