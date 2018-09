"Collimos unha débeda de 70.000 euros e deixamos un superávit de en torno a 100.000"

Susana González no hará campaña electoral. "A miña campaña está feita", aseguraba ayer. "Está feita no momento en que me chaman e me veñen buscar para que siga, porque as campañas fanse con actos, non con palabras", recalca. En este sentido, apela a la gestión de su equipo, que "collimos a Cofradía xa no ano 2012 con Moncho Costas de patrón maior cunha débeda de 70.000 euros e cerramos o ano pasado cun superávit de en torno a 100.000".

Su propósito es "seguir nesa liña porque non estivo nada mal, foi un traballo dun grupo de xente que resultou moi lucrativo e, despois de todo, a Cofradía é unha empresa que hai que xestionar".

El continuismo será también la tónica de su labor en la organización, "con proxectos tanto para o percebe como para os demais sectores que tamén debemos mellorar porque a Cofradía de Baiona é moito máis que percebe".