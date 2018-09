A burelá Laura Ramos Cuba gaña o Victoriano Taibo co poemario "A situación actual"

"A situación actual" é o título do poemario gañador do XI Premio de Poesía Victoriano Taibo, obra da escritora burelá Laura Ramos Cuba, graduada en xornalismo e comunicación audiovisual. O xurado do certame que convocan o Concello de Gondomar e o Instituto de Estudos Miñoráns resolveu onte outorgarlle o galardón na gala que terá lugar no auditorio Lois Tobío o vindeiro 17 de novembro. Os seus membros valoran a obra como "absolutamente contemporánea, cunha voz intimista moi forte" e salientan a capacidade da autora de "poetizar o cotián con sinxeleza e fondura a un tempo".