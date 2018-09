Los vecinos de Rande expresan su rechazo rotundo a la base de contenedores en la zona

Los vecinos de Rande y Cabanas plantearán batalla a la Autoridad Portuaria de Vigo contra su objetivo de transformar el recinto de Duchess en una base de contenedores vacíos y no descartan salir a la calle para frenar el proyecto. Así lo acordaron ayer en una asamblea convocada por la Asociación de Vecinos San Bernardo de Cedeira y la Plataforma en Defensa da Ensenada de San Simón en la que los asistentes expresaron su rotundo rechazo a esta actuación, así como a la reforma de los accesos a la zona para facilitar el paso a los camiones a la explanada de 40.000 metros cuadrados en el litoral de Rande.

Los portavoces del colectivo advirtieron de que este espacio "no reúne las condiciones legales" para un almacén de contenedores por estar situado junto al espacio protegido Red Natura 2000 Ensenada de San Simón, y señalaron que la normativa actual "solo admite en Rande industrias limpias, sin olores ni ruidos, compatibles con una zona residencial". Asimismo argumentaron que Redondela todavía no tiene aprobado su PXOM y que el vial previsto "no está contemplado en el ordenamiento urbanístico".

Los vecinos justificaron su rechazo a la base de contenedores por el "impacto crítico" que tendría sobre la vida y los recursos de los habitantes del entorno ante el elevado nivel de ruido que tendrían que soportar durante el día y la noche, las vibraciones permanentes, la congestión del tráfico y contaminación del aire por emisiones de CO2 -advierten que una empresa logística mueve una media de 300 camiones al día-, el deterioro del paisaje y la fuerte devaluación de las casas y fincas del entorno.

Ante esta amenaza, el colectivo vecinal comenzará a movilizarse para dar a conocer su rechazo a este proyecto formando una comisión de afectados y, como primera iniciativa adoptada, se colocarán pancartas contra la base de contenedores en las ventanas de las casas y cierre de fincas.

Otra de las medidas acordadas fue la solicitud de una reunión con el alcalde redondelano, Javier Bas, para pedirle que haga "causa común y defienda a sus vecinos", y también pedirán el apoyo a los distintos colectivos sociales, culturales y empresariales del municipio.

Los vecinos no descartan salir a la calle para impedir este proyecto, al igual que hicieron hace casi dos décadas cuando la empresa Duchess intentó instalar una cementera en este lugar.

Durante la asamblea, la Plataforma en Defensa da Ensenada también presentó su propuesta para esta zona de Rande: un parque cultural de recreo y deporte que integre los restos arqueológicos del castillo, el patrimonio industrial que conforman los antiguos cargaderos de mineral y el museo Meirande sobre la batalla.