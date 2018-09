La falta de consenso político amenaza el nuevo contrato de la basura de Gondomar

La recogida de basura de Gondomar cumplirá en noviembre cuatro años de irregularidades y el nuevo contrato corre peligro por falta de consenso político. Tras un año a vueltas con el concurso público para adjudicar el servicio, el PSOE se ha quedado solo con sus cuatro votos y necesita al menos cinco más, la mayoría absoluta, para oficializar la firma con FCC-Ingeser, la unión temporal de empresas que ha resultado ganadora en el proceso, con una oferta de cuatro años prorrogables a otros dos, por importe de 774.400 euros anuales. Así lo establece la normativa para este tipo de contrataciones.

La Corporación aprobó la noche del martes en pleno el paso previo para que la citada compañía comience a trabajar en el municipio: el reconocimiento de la resolución de la mesa de contratación y el requerimiento a la compañía para que justifique su solvencia económica y técnica. Y lo hizo con los únicos cuatro votos a favor de los socialistas. Sus propios socios de gobierno de Manifesto Miñor prefirieron abstenerse ante sus dudas sobre el pliego de condiciones y sobre el proceso, del que han estado al margen, y después de más de dos años desencuentros en la gestión diaria. PP e IxG tampoco se pronunciaron y CABE, que insiste en la remunicipalización del servicio, lo hizo en contra.

Así que al alcalde no le quedará más remedio que dialogar para dar luz verde al fin a la adjudicación definitiva y ayer anunció que convocará a la junta de portavoces para pedirles su apoyo. Apela a la "responsabilidade" de los grupos para acabar con la alegalidad del servicio desde que venció en 2014 el contrato con Geseco, que sigue prestándolo y facturándolo mensualmente con continuos reparos del departamento de Intervención por no existir una relación contractual. Y lamenta la posición de sus socios. "Non se entende que os propios compañeiros de goberno e o propio concelleiro de Medio Ambiente non apoie isto, precisamente porque é moi necesario prestar un servizo en condicións para coidar o medio ambiente", señaló.

Los populares no serán un problema, en principio, según indicó ayer su portavoz, Fernando Guitián. Prefirieron abstenerse el martes porque su voto no era necesario para avanzar en los trámites, pero "non imos entorpecer o procedemento, por coherencia", dijo. "Nós apoiamos as bases do concurso e mesmo aportamos suxerencias para melloralas porque estamos dacordo en que o servizo está obsoleto e hai que melloralo. E ademais o procedemento ten todos os parabéns do secretario e da interventora", señaló.

Pero los cuatro votos del PP no son suficientes para el PSOE. Necesita uno más. O bien obtiene el de IxG, con cuyo portavoz no pudo contactar ayer este diario, o bien, el de sus compañeros en el bipartito. "Non lle quedará máis remedio ca negociar e nós recomendámoslle que empece polos seus propios socios", subrayó ayer el teniente de alcalde y portavoz de Manifesto Miñor, Antonio Araúxo. La situación de desventaja de Ferreira en este asunto puede constituir una oportunidad para Manifesto para obtener más protagonismo en las inversiones de la Diputación del próximo año, para que sus proyectos se tengan en cuenta. La carrera hacia las elecciones municipales comienza a acelerarse.

Mientras tanto, la empresa ganadora tiene 10 días para presentar la documentación justificativa y, si todo está en orden, el alcalde pretende convocar el pleno para adjudicar el servicio cuanto antes. Todavía desconoce cuándo lo hará pero "se pode ser antes do vindeiro ordinario, faremos un extraordinario".