O Rosal pide transporte para alumnado del IES A Sangriña

El pleno de la corporación municipal del Concello de O Rosal aprobó por unanimidad la propuesta del BNG en la que se insta al Concello a solicitar un servicio de transporte público para el alumnado que reside en O Rosal y estudia en el IES A Sangriña de A Guarda.

"Levamos insistindo nada menos que tres anos para que o goberno local do PP entenda que o que hai que facer é solicitar formalmente da Xunta de Galicia o establecemento dunha liña de transporte público que coincida cos horarios de entrada e saída do IES de A Guarda", explica Ánxela Fernández, portavoz del BNG. Además, otras de sus propuestas de transporte son: una línea directa con el Hospital Álvaro Cunqueiro; recuperar la línea que comunicaba con la Universidade de Vigo; un servicio de transporte público que comunique las parroquias y barrios con la Praza do Calvario.