La falta de bus metropolitano y los recortes de líneas sacan a la calle a 300 gondomareses

En torno a trescientas personas marcharon ayer por Gondomar para exigir una vez más a la Xunta la adhesión del municipio al plan de transporte metropolitano y el fin de los recortes en el servicio. El gondomarés y el vigués son los únicos concellos de los catorce del área que todavía no forman parte del proyecto que ofrece descuentos en los billetes desde hace casi tres años y medio. Pero mientras que el gobierno de la ciudad olívica rechaza formar parte, el de la villa condal ha rectificado y solicitó integrarse en febrero de 2017. Diecinueve meses después, sigue esperando.

Convocados por la Asamblea Veciñal por un Transporte Digno para Gondomar, los manifestantes seconcentraron en la estación de autobuses. Tras dos pancartas, caminaron por las céntricas calles Curros Enríquez, Elduayen y Ángel Urzáiz hasta el Concello, donde finalizó la protesta con la lectura de un manifiesto.

Se quejaron de los costes que les supone el "atropello". Estar fuera del transporte metropolitano implica pagar los billetes "por riba do triple do que nos custarían coas bonificacións" y que los niños y jóvenes menores de 19 años carecen de la gratuidad que ofrece la Tarxeta Xente Nova. Pero eso no es todo, ya que "o Goberno galego subiu as tarifas máis dun 20%", señala Manuela Rodríguez, portavoz de la Asamblea.

Pese al encarecimiento del servicio, insisten en que Melytour ha suprimido en julio frecuencias en las parroquias y las ha dejado sin las más demandadas para acudir al trabajo, al médico o para realizar gestiones bancarias o administrativas. Recuerdan además que ATSA recortó en 2013 la mitad de sus líneas.

Todo, "co beneplácito da Xunta", a la que exigen que controle la actividad de las empresas, ya que sufren suspensiones aleatorias de viajes y cambios de horario arbitrarios. La responsabilizan asimismo de la precariedad histórica del servicio. "Levan anos impedíndonos viaxar en ATSA directamente a Vigo e viceversa por un conflicto de concesionarias que a Xunta permite. Non temos comunicación directa con Baiona, estando alí a oficina de emprego ou a da Seguridade Social e centros de ensino secundario con oferta distinta a de aquí, nin ao campus universitario de Vigo e algunhas parroquias non teñen servizo que comunique co centro de Gondomar", destacan.

"Malia contar con dúas operadoras, temos o peor servicio da área metropolitana de Vigo e o máis caro con diferenza", concluyó Rodríguez.