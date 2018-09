El sabueso antibombas de la Guardia Civil muestra su eficacia en Gondomar

Su olfato es infalible a la hora de detectar material explosivo y supervisa cada día cientos de maletas en el aeropuerto de Peinador. Se llama "Hargos", tiene 5 años y forma parte desde hace cuatro del Grupo Cinológico de la Guardia Civil de Pontevedra. A su ajetreada vida de controles y adiestramientos, añadirá mañana una demostración de destreza en Gondomar. Acompañado de su guía, el suboficial Antonio Muñoz, participará en el programa de la LXXX Exposición Monográfica del Pastor Alemán, organizada por el club español de criadores de la raza y el Concello.

No es un pastor alemán como el medio centenar que se medirán ante los jueces desde hoy hasta el domingo en el campo de As Gaiandas, sino un belga malinois, una raza "también muy polivalente para el trabajo policial", explica su adiestrador e inseparable compañero. La exhibición consistirá en el rastreo de diversos puntos hasta encontrar la "bomba", algo que "hará muy rápido", avanza el guía. Detrás de su eficacia no solo hay cualidades innatas. "Son muchas horas de entrenamiento, no solo al principio, sino varias veces por semana hasta la jubilación", recalca.

Y es que preparar perros para encontrar artefactos requiere años. No solo para que se aprendan los olores de cada sustancia, sino para conseguir que se queden inmóviles al encontrarla. "Los perros de detección de drogas arañan intentan morder el paquete, pero los de explosivos tienen que sentarse y esperar el premio porque cualquier movimiento puede ser muy peligroso", argumenta el guardia, que suma casi tres décadas de carrera, desde la etapa más sangrienta de ETA hasta la amenaza yihadista de hoy.

La intervención de "Hargos" tendrá lugar mañana a las 19.30 fuera del escenario de las pruebas oficiales, en el campo de As Cercas. La organización ofrece allí una tarde para los amantes de los perros, que arrancará con una charla sobre alimentación a las 16.30 en el centro neural, seguida de una sesión de conducta a las 18.00. Los actos culminarán la tarde del domingo con juegos para niños en As Gaiandas.