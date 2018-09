La Fiscalía recurre la absolución de Santos porque cree que obró con plena conciencia

El Ministerio Fiscal recurrió la sentencia absolutoria del exalcalde de Porriño, Nelson Santos, que había dictado el Juzgado de lo Penal número 2 de Pontevedra, en la creencia de que tanto el ex alcalde, como su teniente de alcalde, José Manuel Jacobo "actuaron con plena conciencia de la ilicitud de sus actuaciones". El recurso fue aceptado esta semana por la Audiencia de Pontevedra, según informaron a FARO fuentes jurídicas.

El recurso presentado se basa en que, dado el relato de hechos probados contenido en la sentencia, el Ministerio Público entiende que se cumplen los requisitos del delito de prevaricación administrativa, de la que los absuelven.

La Fiscalía, con su recurso, vuelve a pedir una condena de diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un presunto delito de prevaricación administrativa.

Cabe destacar que solo Fiscalía pudo recurrir la sentencia ya que la acusación particular, que durante todo el proceso de instrucción ejerció el PSdeG-PSOE de Porriño, se retiró del proceso antes del juicio oral.

La Fiscalía insiste, al igual que había hecho en sus conclusiones particulares, sobre diversas contrataciones irregulares en el Concello de Porriño durante la etapa de Nelson Santos y José Manuel Jacobo y el pago de facturas de estas contrataciones con el informe desfavorable de la intervención municipal.

Señala el Ministerio Público que los acusados "realizaron la contratación ilegal y no obstante las advertencias constantes de la Intervención Municipal mantuvieron conscientemente dicha contratación ilegal durante largo periodo de tiempo, imponiendo su voluntad a las exigencias legales de contratación y vulnerando así las bases mismas del sistema de contratación pública... Levantando Nelson Santos, en su condición de alcalde, los reparos de intervención municipal aún conociendo que lo que procedía era realizar una contratación legal y conforme a derecho..."

Las contrataciones a las que se refiere Fiscalía todas eran superiores a 18.000 euros, según el escrito del Ministerio Público, y las contrataciones son de empresas y personas que realizaban servicios diferentes para el Concello.

En la sentencia absolutoria de Nelson Santos y José Manuel Jacobo, se recoge que "es innegable" que las contrataciones, por las que se presentaron 134 facturas de servicios prestados con reparos de intervención, se hicieron al margen de la Ley de Contratos Públicos no siguiéndose el procedimiento establecido, pero a la vez el juez entiende que los hechos están justificados ante la imposibilidad, en ese momento, de que la administración local licitase dichos contratos, señalando además que no se aprecia "voluntad ni capricho" de los acusados por motivar tal irregularidad, algo que no comparte el Ministerio Público y que deberá ahora decidir la Audiencia de Pontevedra.