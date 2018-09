Educación abordará el lunes el conflicto en el colegio de Cedeira tras recortar un profesor

Responsables de Inspección educativa se reunirán el próximo lunes con miembros del equipo directivo del colegio de Cedeira y del gobierno local de Redondela, en un encuentro para tratar de resolver el conflicto creado por la eliminación de un profesor y del desdoble de sexto de Primaria. El colectivo de padres, que no han enviado a sus hijos a clase en protesta por esta decisión de Educación, se mostraron ayer molestos por no haberles convocado para asistir a la reunión y anunciaron a través de la Radio Municipal que incrementarán las movilizaciones en caso de que no se atiendan sus demandas. El desdoble en 6º curso se mantenía desde 2015, cuando lo solicitó el centro y fue aceptado por el servicio de Inspección tras la revisión de los informes enviados por el departamento de Orientación.