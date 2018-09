Un 85% de afectados de Paramos recibirán ayudas del Estado por los daños sufridos

El delegado del Gobierno (5º d.), la subdelegada y concejales, ayer, en la "zona cero" de Paramos. // C. Graña

El delegado del Gobierno (5º d.), la subdelegada y concejales, ayer, en la "zona cero" de Paramos. // C. Graña

El alcalde de Tui, Carlos Vázquez Padín, comparte la idea de que "todas las Administraciones tenemos que remar en la misma dirección y desarrollar juntas el Decreto", pero pidió que "no se sobrecargue más al Concello" . Informó más tarde de forma rotunda, que "el Concello de Tui no asumirá la carga administrativa ni económica del desescombro", cuyo proyecto costeó y cuyo presupuesto es de 3.194.772 euros, único dato del documento sobre el que mostró su interés el Delegado del Gobierno. Padín añade que "el Concello hizo mucho más de lo que nos corresponde. El gobierno central no puede pretender que Tui cargue con una obra de tal envergadura, cuando es una administración mucho más pequeña". Informó Padín que la redacción del convenio para el desescombro deberá redactarla el Estado y "se estudiará por parte del Concello". Añadió además que "hay dudas sobre el encaje legal de exenciones en IRPF en ayudas para reconstruir viviendas "cuestión principal que se ha de aclarar".