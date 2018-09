Nueva marcha el sábado por el bus metropolitano en Gondomar

La Asamblea Veciñal por un Transporte Digno para Gondomar convoca una nueva manifestación este sábado para exigir a la Xunta la incorporación del municipio al plan de transporte metropolitano y pide a los grupos municipales que llamen a la ciudadanía a participar. La marcha saldrá de la estación de autobuses a las 12.00.

Los afectados por el deterioro del servicio presentaron una propuesta al pleno que reclama a la Corporación municipal que inste una vez más al Ejecutivo gallego a implantar los descuentos de los que ya disfrutan doce concellos del área desde hace tres años y a convocar una reunión con representantes de la Dirección Xeral de Mobilidade y de los perjudicados para buscar soluciones .

El asunto iba a debatirse en el pleno previsto el pasado jueves, que finalmente no se celebró. Los perjudicados estaban convocados a asistir y el alcalde, Francisco Ferreira, pidió explicaciones por ello a la portavoz de la Asamblea Veciñal, Manuela Rodríguez, a través de whatsapp, según denunció ayer. "O señor Ferreira prefire que a súa interlocución coa veciñanza sexa a través das redes sociais, un medio no que non hai que confrontar directamente coa xente e onde resulta máis doado ignorar ou eliminar as críticas", dijo.