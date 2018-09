El Concello de Nigrán contratará ocho interinos por 88.400 euros

El Concello de Nigrán incorporará antes de final de año ocho funcionarios interinos para reforzar los departamentos de Contratación, Urbanismo, la Tesorería y la biblioteca municipal por importe de 88.400 euros. Así lo aprobó ayer la Corporación en pleno con los votos a favor de PSOE y BNG, la abstención del PP y el rechazo de Nigrán Decide y UCN. Se trata de cuatro puestos de un máximo de tres años de duración para cubrir vacantes hasta que se aprueben las ofertas públicas de empleo y otros cuatro contratos con un máximo de seis meses de duración.

Para el gobierno socialista, la contratación resulta necesaria "pola carga de traballo debida, entre outras cousas, a novas competencias que deben asumir os Concellos, para axilizar as xestións", según explicó el alcalde, Juan González. El portavoz de Nigrán Decide, José Cuevas, lo acusa de "colapsar" el Ayuntamiento con estos contratos que califica de irregulares y de electoralistas. Por su parte, el líder de UCN, Antonio Fernández Comesaña, no ve justificadas las incorporaciones a la plantilla y considera que "el gobierno local pretende hacer ahora en los ocho meses que restan de mandato lo que no ha querido o sabido hacer en tres años" y avisa de que este tipo de contratos temporales "suelen acabar en fraude de ley".