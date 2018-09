El BNG de Mos denuncia falta de mantenimiento de aceras y mobiliario

El BNG de Mos sostiene que de "nada vale inaugurar si luego no se mantienen las cosas". Lo hace refiriéndose a las aceras y el mobiliario urbano de una parte del vial de Puxeiros, antigua carretera N-120. "Cualquier humanización está bien, aunque siempre se pueda mejorar el proyecto, pero el problema está en el mantenimiento, que si no se hace se acaba deteriorando todo y no hay que olvidar que es dinero público, que con el paso del tiempo hay que volver a invertir". Señalan que "las baldosas están fuera del sitio, suponiendo un peligro para los peatones y los bancos necesitan imperiosamente una mano de berniz". Indican que este "es solo uno de los ejemplos".