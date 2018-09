Arde una nave en el polígono de As Gándaras de Porriño

Numerosos equipos de bomberos están trabajos en un incendio que se ha declarado pasadas las 21.30 horas de esta noche en el polígono de As Gándaras de Porriño. El fuego se declaró en una nave de la empresa Xesnatura, del grupo Couceiro, dedicada al tratamiento de residuos. No hay heridos. En el momento en el que se inició el fuego no había nadie en su interior. Fuentes del dispositivo de emergencias apuntan que la nave afectada está suficientemente separada de las más cercanas y que no se teme que las llamas se propaguen por el polígono.





#PORRIÑO Incendio Industrial en el polígono de As Gandaras, nave de Xesnatura Couceiro, movilizados los parques de Bombeiros del consorcio #speisporriño #speismorrazo y #speisribadumia — Bomberos Provincia Pontevedra (@pro_bomb) 11 de setembro de 2018



