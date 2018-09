GañaMos halla en el Concello dos bidones con glifosato

La agrupación GañaMos aseguró esta semana que se encontró almacenados en dependencias municipales dos bidones que contienen glifosato, un herbicida que ha sido clasificado por la Organización Mundial de la Salud como "probablemente cancerígeno para los seres humanos". GañaMos explica que hace dos años se aprobó por unanimidad en pleno una moción en la que proponía prohibir el uso de los herbicidas que contuviesen este compuesto y el "PP acordó deshacerse de los bidones de glifosato que hubiese en dependencias municipales". Ahora, ante este hallazgo, GañaMos sospecha de que "no solo no se deshicieron del producto sino que siguieron utilizándolo irresponsablemente. Si no, ¿por qué solo hay dos bidones? ¿Qué pasó con el resto? ¿Si es que se deshicieron de él, por qué dejaron parte sin entregar a un manipulador de residuos?", se preguntan.