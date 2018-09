El saneamiento se desborda en pleno Camiño Portugués ante el monasterio de Oia

Restos de toallitas, papel y aguas fecales han creado una imagen tan desagradable como el olor en Oia, en pleno Camiño Portugués da Costa y a las puertas del monasterio del siglo XII. El bombeo de la red de alcantarillado se desbordó el martes tras las intensas lluvias y la polémica está servida. El concejal no adscrito, Xan Lois Vila, denunció ayer el "lamentable estado do saneamento, a pesar de instalarse hai apenas 8 anos, cunha inversión de 1 millón de euros".

El edil, líder de Movemento Oia, recuerda que cuando la obra estaba en marcha "xa se dicía que o bombeo fronte ao mosteiro daría problemas porque non hai pendente e efectivamente, alí, no porto e na praia atáscase asiduamente o colector provocando unha imaxe lamentable diante dun BIC e no medio do Camiño Portugués que debemos defender e coidar".

Vila exige responsabilidades a la Xunta, que promovió la obra y una solución que acabe con el problema. Asegura que el Concello se ve obligado a enviar operarios con una motobomba para desatascar el colector y limpiar, "algo que lle pode saír máis caro aos veciños que arranxalo dunha vez para que non volva ocorrer".

Y para poner en valor el entorno y resolver este molesto problema, el concejar recuerda que la declaración de conjunto histórico artístico de la villa marinera de Oia permitiría acceder a subvenciones. Pero el pleno aprobó solicitar este reconocimiento oficial ala Xunta en mayo. El edil reclama a la alcaldesa, Cristina Correa, que cumpla el acuerdo plenario.