Patos surfea bajo las estrellas

A la luz de potentes focos y en medio de un festival de música y exhibiciones deportivas, cientos de personas aplaudireon ayer en la capital del surf del sur de Galicia las sorprendentes piruetas sobre las olas de los intrépidos integrantes del Patos Surf Club. Una fiesta para los amantes de la tabla más noctámbulos única en la comunidad.

Casi a oscuras, con neones a toda mecha y música en directo. Ambiente de discoteca pero al aire libre en plena playa. Cientos de personas disfrutaron ayer de la "Os patos surfean de noite", el único festival del surf en Galicia a la escasa luz de la luna, en cuarto menguante. Los tubos fluorescentes que abundan en cualquier sala de fiestas irrumpieron esta vez en el arenal de Patos, colocados en las tablas y neoprenos de los intrépidos surfistas que se lanzaron a las olas para mostrar sus imposibles piruetas prácticamente a ciegas.

Un espectáculo visual incomparable para despedir el verano organizado por el Patos Surf Club, que encarga su trigésimo aniversario con cada vez más integrantes y alumnos. Todos ellos y numerosos vecinos y visitantes se apostaron sobre la arena para aplaudirlo gracias a los potentes focos colocados por los organizadores del evento, que se consolida como cita ineludible de los amantes gallegos de este deporte en su ya quinta edición.

A modo de tótem, la protagonista de la noche fue una tabla, la única rescatada intacta en el fatídico incendio que asoló hace dos años el mayor taller surfero de Europa, Olatu, en la localidad vasca de Oiartzun. Una referencia para este festival nigranés, ya que allí se fabricaba el material con luces LED utilizado en sus anteriores convocatorias.

La presencia de esta "superviviente" sumó emoción a la pasión por el surf nocturno. Pero no todo fueron sorprendentes saltos y maniobras sobre las olas a partir de la medianoche. La fiesta arrancó horas antes con un concierto de King of the beach y música electrónica, exhibiciones de zumba, paddleboard, triking o yoga, además de un mercadillo de ropa y artículos de surf, un show circense de fuego y una pantalla de cine con imágenes históricas.