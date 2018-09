La oposición pide la dimisión de Padín

Miembros de la oposición reiteran la petición de dimisión del alcalde Padín, por "inacción en su gobierno". Se ven las consecuencias. El socialista Enrique Cabaleiro, sostiene que el alcalde recibió varias advertencias de la TAX de Urbanismo del Concello sobre la obligación de cumplir la sentencia. "La multa de 1.500 euros es por no haber hecho nada en el expediente", afirma. El Concello no vigiló si la pirotecnia cumplía la orden de cese de actividad. "Es el regidor quien debe asumir responsabilidades". Miguel Capón, de Alternativa, manifiesta que "Padín debe dimitir porque es el responsable de no ejecutar la sentencia. El departamento de Urbanismo le advirtió". José Prada, concejal no adscrito afirma lo mismo, precisando que la TAX le advirtió en diez ocasiones, instándole a impedir la actividad y a demoler. Cree que Urbanismo necesita la presencia física de un concejal, no sólo dirigirlo por teléfono.