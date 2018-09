La directora del colegio de Caldelas protesta por la falta de comunicación de Educación

El Colegio de Educación Primaria de Caldelas vive un inicio de curso con malestar, pues como explica su directora, Julia Fernández Márquez, hay una falta de comunicación evidente por parte de Educación, que no informó por escrito de que no iba a cubrirse la baja de una profesora que se jubiló el pasado curso, por lo que deberán compartir aula los 8 alumnos de primer curso (con dos de ellos que tienen necesidades especiales) y otros 10 alumnos de segundo curso. "No nos informaron de nada", contaba ayer la directora de este centro con 79 alumnos y 9 profesores, además de los compartidos con otros centros: Religión, orientador y de Audición e Linguaxe.

Explica que además el alumnado de 3º y 5º trabaja con libros de la LOE que se usaron durante 9 cursos. Solicitaron el cambio para los de la nueva Ley, pero no hubo respuesta. Este año hay más alumnos que libros, y los antiguos ya no se editan. Hoy se reúnen los padres.