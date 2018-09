Carrera desconoce quién manipuló las facturas y dice interesarle una investigación

"No tengo conocimiento de por qué y quién ha tachado esas facturas. No doy crédito", declaró en el día de ayer Manuel Carrera, concejal de Vías y Obras de Porriño, haciendo referencia a las facturas rechazadas por el Concello de Porriño, las cuales fueron denunciadas por el Partido Popular ante la Fiscalía y están siendo investigadas. La sesión plenaria extraordinaria se celebró a petición de los populares y con el fin de que los concejales firmantes de las facturas rechazadas comparecieran ante los miembros de la corporación. No obstante, dicha comparecencia no se produjo y en su lugar el pleno aprobó por unanimidad trasladar estas explicaciones a la próxima sesión ordinaria.

Manuel Carrera ejerció de presidente de la mesa ante la ausencia de la alcaldesa, Eva García de la Torre, a quién excusó argumentando una indisposición. Carrera explicó a los presentes que, según un artículo del ROF (Reglamento de Organización y Funciones) "cualquier miembro de la corporación estará obligado a comparecer ante el pleno cuando este así lo acuerde"; por lo que "hoy no procede la comparecencia, sino votarla" explicó el edil. La votación aprobó por unanimidad dicha solicitud del Partido Popular, la cual se incluirá en el orden del día del próximo pleno.

Orlando Márquez, concejal de Parques y Limpieza, y Manuel Carrera, responsable de Vías y Obras, eran, junto a la alcaldesa, los ediles señalados por los populares para dar explicaciones sobre los cientos de facturas no fiscalizadas en las que aparece el "no conforme" del concejal o alcaldesa tapado con típex, así como los motivos que llevaron a rechazar la misma. Aunque no procedía su comparecencia, Carrera aseguró desconocer el origen de esos "tachones" en documentos firmados con su nombre debido a que "las facturas pasan por muchas manos". Además, también indicó que a partir de ahora estaría "totalmente prohibido manipular expedientes originales", al mismo tiempo que le interesaba una investigación del caso.

El presidente de los populares de Porriño, Alejandro Lorenzo, intervino para volver a requerir los pertinentes informes de Secretaría e Intervención municipal sobre estas facturas de empresas de suministros, obras y servicios prestados al Concello de Porriño, por valor de tres millones de euros, que fueron rechazadas, lo que conlleva que dichas empresas y autónomos no cobren los servicios prestados hasta que estas sean aprobadas mediante créditos extraordinarios con cargo a remanente de tesorería. Carrera indicó que "no tenemos ningún problema en aportar esta documentación" y aclaró que "el informe del secretario ya está listo y el de la interventora todavía no porque está de vacaciones".