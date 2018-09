El último practicante de Pazos se despide de sus pacientes

El último practicante de Pazos de Borbén, Antonio Reguera, se jubiló esta semana después de más de 23 años trabajando en el centro de salud de este municipio. "Lo más importante es el gran recuerdo que me llevo de todos los vecinos", aseguró durante el acto de su despedida, acompañado por familiares, amigos y compañeros de trabajo de varios centros.

El alcalde de Pazos, Andrés Iglesias, describió al profesional sanitario como "un ejemplo de trabajo, de esfuerzo y de sacrificio al servicio de todos", y le hizo entrega de un "recuerdo en merecido agradecimiento de los vecinos, a los que siempre atendió con la mejor de las sonrisas".

Entre aplausos, el que será siempre el último practicante del centro de salud de Pazos, agradeció a todos su pacientes "el cariño que siempre mostraron y su calidad humana", y tuvo un gesto hacia sus compañeros de trabajo: "Son todos grandes profesionales y mejores personas".

Antonio Reguera desarrolló gran parte de su carrera en el centro de salud de Pazos de Borbén, donde ejerció de practicante -una denominación hoy desaparecida, sustituida por enfermero- durante más de 23 años, a lo que se suman otros once en Cerdedo, Moaña y Soutomaior. "Años en los que trabajabas 24 horas al día, los siete días de la semana durante once meses al año. No había urgencias ni medios, pero había que hacer todo lo posible por los vecinos", indicó emocionado Antonio.

"La única pena que nos queda", destacó el regidor local, "es que se vaya antes de que llegue lo que fue una de sus grandes luchas personales, la ampliación y mejora del centro de salud. Una mejora por la que todos te seguiremos debiendo mucho aún después de tu marcha", comentó Iglesias, que recordó los años en los que poco a poco el consistorio tenía que ir dotando el centro de salud con escasos medios. "Cuando llegamos pusimos puertas porque las otras se caían, ventanas, calefacción? fueron años en los que gracias a Antonio, a su esfuerzo y a su preocupación, la situación fue mejorando poco a poco. Siempre estaremos en deuda con él", finalizó el alcalde pacense.