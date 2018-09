El PP de Porriño fuerza un pleno extraordinario para debatir el impago de cientos de facturas

El pleno del Concello de Porriño celebrará hoy, a las 12.30 horas, una sesión extraordinaria, solicitada por el Grupo Municipal del Partido Popular, con el fin de aclarar el rechazo de más de 3,5 millones en facturas pertenecientes al ejercicio de 2017/2018 y que han sido denunciadas ante la Fiscalía por los populares. En el pleno comparecerán los concejales de Vías y Obras, Manuel Carrera, y de Parques y Limpieza, Orlando Márquez; sin estar previstas declaraciones de la alcaldesa, Eva García de la Torre, solicitadas también por el PP, junto a los pertinentes informes de Secretaría e Intervención municipal de toda la facturación que fue rechazada en el último año.

Así, el pleno dará cuenta del impago de cientos de facturas de empresas de suministros, obras y servicios prestados al Concello de Porriño que están siendo investigadas por los juzgados tras la denuncia del Partido Popular a principios de agosto. Según los populares, el gobierno municipal rechaza las facturas presentadas y firma el "no conforme" de las mismas, dejándolas en un limbo hasta que pasan a ser conformes e intentan abonarlas mediante créditos extraordinarios con cargo al remanente de tesorería.

En muchas de estas facturas que no fueron fiscalizadas "aparece el No Conforme del concejal o alcaldesa tapado con típex, así como los motivos que llevaron a rechazar esa factura y con el sello de intervención impreso encima", indica el PP en nota de prensa.

La alcaldesa de Porriño, cuya comparecencia no está prevista en el pleno extraordinario de hoy, respondió en su día al Partido Popular asegurando que no existió ninguna manipulación. "Aquellas facturas que no eran correctas, bien porque el importe no era el acordado, el concepto de las mismas no era lo que se indicaba o no queda explicado con exactitud el servicio que se prestaba, tenían que señalarse como no conformes", aclaró García de la Torre, destacando que, lo que se hizo desde el gobierno local fue poner, de manera muy clara y visible ese "no conforme" porque "tenemos el deber de hacer una labor de control de todo todo lo que se paga desde el Ayuntamiento".