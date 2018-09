"Todos temos dereito a desfrutar da praia, non só os que teñen chalés en primeira liña", dice el alcalde

Una iniciativa "sen recorrido ningún". Así califica el alcalde, Juan González, la campaña que reclama la peatonalización de Praia América. El regidor recuerda que "hai doce anos que Nigrán comezou o procedemento de recuperación dunar co moito éxito e conseguimos rexenerar o ecosistema, retiramos moitos metros de paseo e apartamos o areal da estrada e sacamos os coches da area". González se muestra "aberto a escoitar propostas de calquera tipo", pero suprimir las fiestas populares y actividades culturales le parece "esaxerado". "O que non pode ser é que os que teñen os sus chalés en primeira liña de praia protesten porque o resto nos acheguemos a ela. Todos temos dereito a desfrutar da praia, non só eles",sentencia el alcalde.