Avalancha de quejas en la piscina de A Ramallosa al reabrir con el gimnasio vacío

Medio centenar de usuarios de la piscina mancomunada de A Ramallosa irrumpieron ayer en torno a las 19.00 en las instalaciones para presentar quejas por las deficiencias que se han encontrado tras la reapertura del servicio pese a haberles cobrado la concesionaria, Serviocio, las cuotas completas de septiembre. El centro solo disponía de dos hojas de reclamaciones, por lo que llamaron a la Policía Local de Nigrán. Además de instar al personal a realizar copias para todos los presentes, los agentes tuvieron que aplacar la tensión para evitar altercados.

Y es que la indignación de los afectados era alta. Después de un mes cerrado por obras, en las que la empresa adjudicataria asegura haber invertido 260.000 euros en mejoras, el centro deportivo volvió el sábado a la actividad, pero los abonados se han encontrado con que el gimnasio está prácticamente vacío tras haber abonado el recibo, que ha subido 1 euro. Solo las tres bicicletas elípticas sobre las que posaron los tres alcaldes miñoranos el jueves ocupan el salón y las restantes máquinas están todavía por llegar.

Los perjudicados exigen que se les devuelvan las cuotas cobradas "porque no nos pueden cobrar por un servicio que no ofrecen" y no descartan crear una plataforma para reclamar daños y perjuicios.

El asunto generó también críticas políticas. El BNG pide responsabilidades al presidente de la Mancomunidade, Francisco Ferreira, "que advertiu que se realizaría unha supervisión dos traballos e pode comprobarse que nos vestiarios só se parchearon gretas e seguen a existir marcos de portas rotos ou remates de carpintería con cinta adhesiva".