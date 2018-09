Malestar en Panxón por la suciedad y malos olores en aceras y contenedores

La suciedad de aceras y contenedores y los malos olores generan malestar en Panxón y el portavoz de Unión Centrista de Nigrán (UCN), Antonio Fernández Comesaña, se hizo eco ayer de las quejas. El edil asegura que la falta de limpieza afecta especialmente al puerto, la céntrica calle Jesús Espinosa y el entorno del pabellón y aprovecha para criticar al alcalde, Juan González, por "poner todas sus energías en andar de parranda mientras tiene descuidado el municipio". "Da la impresión de que ejerce más como alcalde folclórico, que como buen gestor", subraya.

Fernández Comesaña denuncia que el lavado de contenedores no se lleva a cabo con la frecuencia estipulada, ni tampoco el baldeo de calles, "generando una mugre que dice muy poco en favor de un municipio que aspira a proyectarse como referente turístico". Lamenta también el abandono de jardines y macetas "con sistemas de riego que no funcionan".

Por su parte, el regidor admite que algunas macetas "si precisan rego", pero asegura que la limpieza viaria y de contenedores se realiza de forma periódica. "No verán hai máis xente e algúns non respetan os horarios de depósito do lixo, pero dicir que hai cheiro xeralizado é unha esaxeración e ademais non temos queixas de veciños", indica.