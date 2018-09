El gobierno local de Tui trabajará en 2019 con los presupuestos de este año

El alcalde de Tui, Carlos Vázquez Padín, encargará la redacción de un Plan de Emerxencias Municipal, como primer paso tras la aprobación definitiva de los presupuestos municipales de 2018, que ya están en vigor, pero que sólo tienen cuatro meses para ejecutarse. Según informa Padín, la Fiscalía Xeral preguntó por escrito al Concello sobre la existencia de dicho plan que, de haberse aprobado antes las cuentas, es posible que ya estuviese disponible "el retraso de la aprobación de los presupuestos trae esas cosas", comenta.

Por ese motivo y por la dedicación complementaria que supone toda la gestión que le corresponde, relacionada con los afectados de la explosión de material pirotécnico almacenado en una nave ilegal de Paramos, el regidor municipal tudense tiene claro que no habrán nuevos presupuestos para el año 2019, sino que trabajará con los recién aprobados de 2018, prorrogados.

El Plan Director de Turismo es otro de los proyectos a adjudicar.

En los cuatro meses que restan para finalizar el año, tiene pensado adquirir una aplicación informática de participación ciudadana, "para que la ciudadanía traslade incidencias", precisa.

Pocas inversiones más podrán ejecutarse en el corto plazo de tiempo, calcula.

Rúa Ourense

La obra de la rúa Ourense todavía no se ha adjudicado. Posiblemente se formalice en este mes entre las 18 firmas que optan a la ejecución de esta obra.

En cuanto al aparcamiento subterráneo bajo los terrenos de la parte trasera del Área Panorámica, ya se ha encargado el anteproyecto de la obra para avanzar y sacar a concurso en los meses de septiembre u octubre, con previsión inicial de llevar a pleno su aprobación a finales de año, si las previsiones se cumplen.

Mañana toca acampada

Carlos Vázquez Padín está decidido a cumplir con lo dicho días atrás. Mañana lunes por la noche acampará en el parque de la Alameda de Pontevedra, con tienda de campaña y chandal, entre las sedes de la Subdelegación del Gobierno y la Diputación Provincial, como acto reivindicativo y de protesta reclamando al Gobierno central la urgente declaración de Paramos como "zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil" , con el fin de que las personas afectadas no tengan que pagar IRPF por las ayudas que se les concedan; una declaración que muchas personas esperan para presentar sus peticiones y que ahora no se deciden, pues no podrían asumir el pago de los tributos. Demandan la exención fiscal para ese fin.

El regidor se une a los afectados para pedir al Gobierno que asuma el coste del desescombro. El proyecto para proceder a esta actuación, con presupuesto incluido, se recibirá la semana próxima en el Concello, para ser trasladado de inmediato a la Subdelegación del Gobierno, que tramitará y trasladará toda la documentación.