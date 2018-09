El PP de Porriño alerta del gasto de cerca de un millón de euros en festejos en 2017

Casi un millón de euros el pasado año, frente a los 365.000 euros de 2014. Así justifica el Partido Popular de Porriño el incremento desmesurado en festejos del actual gobierno, "que precisamente nos criticaba a nosotros de despilfarro en este aspecto, cuando ellos ahora casi lo triplican", explica M. Alejandro Lorenzo, presidente y concejal del PP que añade que "además, y como ya viene siendo habitual, son gastos realizados de modo irregular, sin contrato formal o hecho de manera verbal". Con todo, los populares no se explican que "ante una continua negativa de incluir nuevas ayudas o mejoras de las existentes a asociaciones o clubes locales o de destinar partidas para parques infantiles, viales o saneamiento, sí se destine, en cambio, para fiestas; una dilapidación de dinero público en cuestiones no prioritarias difícilmente justificable", indica Lorenzo.

El PP sostiene que el gasto realizado en materia de festejos, incluyéndose en ellos las fiestas patronales del Cristo, Porrigalia, Navidad y otros eventos festivos populares y parroquiales, ha sido de 958.588, 46 euros, cantidad de la cual una tercera parte está sin pagar y en la que se incluyen, entre otras, actuaciones de orquestas y de agrupaciones folclóricas, algunas de ellas del propio municipio. Esto es, por una banda, el montante de facturas incluidas en el reconocimiento extrajudicial de crédito pendiente de aprobar que suman 297.113,36 euros y, por otra, una relación de 13 facturas, por importe de 64.583,77 euros, que fueron rechazadas.

Además, añaden los populares, "mientras las fiestas patronales de 2017 continúan sin pagarse, siguen sumando gastos aprobando el excesivo gasto de 41.345.70 euros para un concierto de Vargas Blues Band y Raimundo Amador".

Ante estas declaraciones, la alcaldesa Eva García ha dicho "no querer entrar en debate" y se ha limitado a decir que "en vez de hacer una propuesta política siguen con la crítica de las facturas", que "dejen de criticar y sean más constructivos, que nos digan, por ejemplo, cuáles son sus proyectos para Porriño". Con todo, la regidora dice que no es cierto que se tripliquen las cifras y que "cuando ellos gobernaron nunca he sabido lo que gastaron porque nunca fueron claros".

Decoración navideña

El PP hace hincapié en las "cifras desorbitadas" invertidas en plantas de Pascua como base de la ornamentación navideña. "El despilfarro se repite año tras año, y la mentira, también". Así señalan que "en 2016 el gasto denunciado por el PP de 100.000 euros, que negaba la alcaldesa, existió, pudiéndose comprobar con las facturas que fueron entrando (una de ellas de 71.934 euros por la instalación y retirada de la decoración de Navidad y Reyes), pasando en 2017 a cifras aún mayores".