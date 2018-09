El festival Arraianos incluye pinchos medievales a un euro en nueve locales

El festival medieval Arraianos que dio comienzo ayer en el conjunto histórico de Tui, continúa hoy con ambientación en calles y comercios y atuendos medievales, con apertura, a las 12.00 horas, del Mercado Medieval en las plazas San Telmo, Pracer y Estrela y con actividades didácticas, musicales, teatrales, lúdico-recreativas, gastronómicas, y lúdico-deportivas, algunas de ellas de pago.

Durante el día de hoy desde las 20.00 a las 23.00 horas, podrán degustarse pinchos medievales al precio de un euro en nueve locales, son viandas como "Caeus Panis Porci", "Pergamino Doce, Petisco Irmandiño, "O peto das Ánimas", "Asiñas medievais, "Carne ó Caldeiro", "Bocado Peregrino" y "Delicia de Cabaciña".

Una de las actividades más esperadas es "A conquista do Miño", a las 18.30 horas, una carrera que se hará en kayak desde la Marina al Puente Internacional y regreso.

A las 20.00 horas habrá un cortejo medieval que recorrerá el Paseo da Corredoira hasta la Praza de San Fernando, donde se celebrarán las bodas de plata de una pareja, con recreación histórica.

Ya por la noche, se crea un ambiente peculiar con "Medieval Zombie", desde las 23.00 a las 3.00 horas; y la visita teatralizada "Noite das Curuxas", desde las 23.10 a las 23.55 horas, en la Praza de San Fernando.

Mañana domingo abrirá de nuevo el Mercado Medieval y de 12.00 a 13.00 horas se ofrecerá la conferencia "As Peregrinacións Xacobeas do Século XV", a cargo del gerente de la S. A. do Xacobeo, Rafael Sánchez Bargiela, en la cárcere vella.

La visita teatralizada "A toma irmandiña de Tui" tendrá lugar de 18.00 a 19.00 horas, en la zona del festival.

Animales de granja se soltarán por las rúas del conjunto histórico, a partir de las 20.00 horas. Habrá espectáculo con perros amaestrados a las 20.30 horas. Se prevé una actuación de los mismos a las 13.00 horas, en la Praza de San Fernando. "La Noite do Escudeiro", con entrega de premios y cierre del festival, comenzará a las 20.30 horas, en la Praza de San Fernando.

Durante el día de hoy y mañana domingo, a intervalos se alternará animación infantil, Teatro Medieval y Xograres Arraianeiros, con hípica celta, Litore Lux, Fazenda dos Animais, Sons da Suevia y Zukra, en la zona del mercado.