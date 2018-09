Actuación de Xabier Díaz, BackWest y Andoa en O Son do Pazo

El festival intercéltico O Son do Pazo celebra hoy su segunda jornada, en la que los conciertos nocturnos serán los grandes protagonistas. Así, a partir de las 21.30 horas actuarán Xabier Díaz e as Adufeiras de Salitre, la banda irlandesa BackWest y Andoa. Habrá actividad durante todo el día, a las 12.00 horas se celebrará una nueva edición del festival BailaMos del que participarán los distintos grupos de baile del Concello de Mos y A Vacaloura Vermella se encargará de amenizar la sesión vermú; a partir de las 16.30 horas, As Maimiñas ofrecerán un espectáculo dirigido especialmente al público infantil, a las 18.30 y 21.30 horas actuará Treboada Baixo Miño y a las 19.30 horas tendrá lugar un taller de baile gallego dirigido por Xisco Feijóo