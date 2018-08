Mos pone el broche de oro al verano con el festival intercéltico "O Son do Pazo"

"El mejor broche de oro para finalizar el verano en Mos". Así valoró ayer la alcaldesa Nidia Arévalo la cuarta edición del festival intercéltico O Son do Pazo que se celebra hoy y mañana en el Pazo de Mos, "un enclave incomparable en pleno Camino Portugués a Santiago por lo que seguramente serán muchos los peregrinos que se sumen a este evento", indicaba.

La programación se inicia hoy a las 22.30 horas con la música de los anfitriones, la Banda de Gaitas Airiños do Castelo, cuya actuación servirá de aperitivo para el posterior espectáculo de Leilía y el trío H2Folk.

Mañana sábado habrá fiesta sin descanso a lo largo de todo el día. A partir de las 12.00 horas, los distintos grupos de baile del Concello de Mos protagonizarán una nueva edición del festival BailaMos y justo después A Vacaloura Vermella se encargará de amenizar la sesión vermú. Pola tarde, a partir de las 16.30 horas, As Maimiñas ofrecerán un espectáculo dirigido especialmente al público infantil y a las 19.30 horas tendrá lugar un taller de baile gallego dirigido por el bailarín Xisco Feijóo. Por la noche, luego de la actuación da Treboada Baixo Miño, que también tocará a las 18.30 horas, llegará uno de los momentos más especiales del festival con la actuación de Xabier Díaz e as Adufeiras de Salitre y, tras ellos, llegará BackWest, que hará historia al convertirse en la primera banda irlandesa que lleva su música al escenario de O Son do Pazo, consolidando de este modo el carácter internacional del festival. Andoa serán los encargados de poner el broche de oro

Apoyos

La alcaldesa destacó "el arduo y la desinteresada labor de los organizadores, los miembros del Círculo Cultural e Deportivo Santa Eulalia de Mos, que hace cuatro años se marcaron como objetivo crear un festival que se convirtiera en un referente de la música gallega en la zona sur de Galicia y norte de Portugal". Además, agradeció a la Xunta su colaboración, y es que esta financia con más de 11.000 euros los conciertos de H2 Folk, Leilía y Xabier Díaz, así como todo el material divulgativo impreso. Por su parte, el Concello aporta otros casi 11.000 euros destinados a logística. Y "el otro gran colaborador" es la Fundación Pazo de Mos.