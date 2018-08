Conferencia sobre peregrinaciones jacobeas en el siglo XV

La programación del festival de historia medieval Arraianos, que comenzará hoy en Tui, ofrecerá el domingo la conferencia "As peregrinacións Xacobeas do século XV", a cargo del gerente de la S. A. do Xacobeo, Rafael Sánchez Bargiela. El acto tendrá lugar a las 12.00 horas en las instalaciones de la Cárcere Vella.