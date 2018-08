La Xunta amplía un mes el plazo de solicitud de ayudas para los afectados de Paramos

La Xunta de Galicia amplía en un mes el plazo de tiempo para que los afectados por la explosión de Paramos (Tui) presenten las solicitudes de ayuda destinadas a la recuperación, arreglo o adquisición de vivienda. La conselleira de Infraestructuras e Vivenda, Ethel Vázquez, animó ayer a que las presenten cuanto antes las personas que todavía no lo hayan hecho y que estén afectadas por la explosión del material pirotécnico almacenado en una nave ilegal en el barrio de A Torre de Paramos, ocurrido el pasado 23 de mayo. La Xunta destina 8.000.000 de euros para este fin.

Instó a que la Diputación Provincial ofrezca apoyo a los afectados de Paramos "nos llama la atención la pasividad que muestra" ante el desastre ocurrido en Tui. Se suma a las demandas del alcalde tudense Carlos Vázquez Padín y del colectivo de afectado de Paramos para que se impliquen todas las Administraciones en normalizar la vida de quienes han perdido todo.

Dirigió una llamada al Gobierno central "para que no se ponga de perfil y arrime el hombro" para no dejar "tiradas" a las víctimas de la catástrofe. Instó al Estado a que articule los mecanismos necesarios para lograr la exención del IRPF en las ayudas que reciban estas personas, muchas de las cuales podrían perder su pensión o el complemento de pensión no contributiva, si no pueden pagar tributos por las ayudas.

La conselleira incidió en que el Estado debe hacerse cargo del desescombro de la zona arrasada por la explosión, añadiendo que tiene más motivo para implicarse al ser de su exclusiva competencia la actividad pirotécnica.

A día de ayer se han concedido 21 ayudas solicitadas para alquiler. Se presentaron un total de 107 solicitudes para rehabilitación y reparación de viviendas. De ellas, un total de 66 solicitudes ya están resueltas favorablemente y suponen un desembolso por parte de la Xunta de millón y medio de euros en ayudas, cantidad de la cual ya se han pagado 600.000 euros.

Explicó la conselleira que desde la Xunta "se están agilizando las ayudas, pensando en los vecinos de Tui. Todos los días preguntamos" , dijo, para saber su situación.

El alcalde Carlos Vázquez Padín agradeció la flexibilidad en las ayudas de la Xunta y su adelanto, para en el caso de ruina, poder comprar otra vivienda.

Manifestó el regidor que "el Concello tudense y la Xunta son quienes llevamos todo el peso para afrontar la grave emergencia en Paramos". Reclama la implicación del Gobierno central y de la Diputación de Pontevedra, que ha dedicado escasa atención a los afectados.

Salvador García, presidente de la Asociación Afectados Paramos Guillarei, recalcó los mismos enfoques y avanzó protestas.