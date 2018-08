Baiona asfalta catorce viales del rural por 90.000 euros

El Concello de Baiona ha puesto en marcha obras de asfaltado en 14 viales de parroquias con una inversión que ronda los 90.000 euros. La empresa Nexia Infraestructuras ha pavimentado ya los caminos Punxido y de As Marismas en Santa Cristina, Cocho da Lomba y Boucelo en Baredo, Camiño da Costa y Camiño Vello en Baíña y As Covas en Belesar. Ahora faltan el Camiño das Carneiras y el Palleiro en Baíña, el Camiño do Cancelo y el de A Torre en Baredo, As Tomadas y Casteliño en Belesar y Camiño do Francés en Santa Cristina.