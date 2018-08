El alcalde pide "comprensión" porque "son dous días ao longo do ano"

El gobierno de Nigrán entiende las quejas, pero pide paciencia a los afectados. El alcalde, Juan González, manifestó ayer que "intentaremos que non haxa tantas molestias pero tamén lles pedimos a eses veciños un pouco de comprensión porque as festas populares e festivais son dous días ao longo do ano". En verano hay más actividad lúdica en cualquier ayuntamiento, " e non imos deixar de facer actividades", dijo el regidor. Sobre todo en ese lugar, que González considera "un espazo espectacular para promocionar Nigrán".

En todo caso, el alcalde recuerda que los eventos culturales del verano nigranés "son moi familiares e cun público absolutamente respectuoso, como o Vive Nigrán, o Solpor de Monteferro ou o Nigranjazz. Son actividades dirixidas a todos os públicos e a xente que busca en Nigrán un lugar tranquilo", insistió.

Y sobre las fiestas patronales, "non só as apoiamos, senón que temos unha liña de axudas para elas. Hai veciños que pasan o ano traballando para organizalas e o que veña a Nigrán tén que adaptarse a iso", manifestó.