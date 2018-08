"Buenas prácticas", segunda jornada de "As oportunidades do lume"

Mañana jueves día 30, en el auditorio municipal de As Neves, tendrá lugar la segunda sesión de las jornadas "As oportunidades do lume" que contará como ponentes a entidades -comunidades de montes, cooperativas y empresas- que se pueden considerar ejemplo de buenas prácticas en el rural. El día 13 de septiembre, en A Cañiza, las ponencias y mesas redondas estarán encuadradas bajo el título; "algo máis que o monte, repensar o territorio". Las jornadas son totalmente gratuitas y abiertas al público en general.