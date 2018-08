Gómez descarta una moción de censura aunque "Gondomar no se merece este gobierno"

El líder de Iniciativa por Gondomar (IxG), Manuel Gómez, descartó la presentación de una moción de censura en Gondomar promovida por su partido, después de que en las últimas semanas una oleada de rumores apuntaran a que se podía fraguar una que desalojase del gobierno al PSOE por las peleas entre el grupo socialista y Manifesto Miñor.

Gómez declaró que una moción de censura a ocho meses de las elecciones no tiene sentido y desveló que trabaja en un proyecto fuerte para presentarse en 2019. "Nosotros solo sabemos trabajar y nuestra plataforma IxG está por un proyecto fuerte, y cada vez tenemos más apoyos; hemos hecho una fiesta en Morgadáns y hemos juntado a más de 200 personas".

Sí dijo que, a pesar de una moción de censura ahora estaría fuera de tiempo, el actual gobierno no estaría a la altura de las circunstancias "y merecer sí que merecen esa moción de censura".

"Flores y publicidad"

"Gondomar no se merece este gobierno que tiene, si se puede llamar gobierno, que estén peleando todos los días entre ellos... A Gondomar hasta ahora lo que le dieron fueron flores y publicidad en las redes sociales... y ahora tenemos además peleas entre ellos".

El portavoz de IxG asegura que desde las últimas elecciones "no se hicieron presupuestos, no se avanzó en el Plan Urbanístico, van a llevar a Gondomar a la ruina con el tema del tanque de tormentas, todos los días dicen que hay soluciones para el polígono de A Pasaxe, y nada... que se preocupen de esas cuatro cosas tan importantes para Gondomar y que se dejen de estar peleándose", indicó .

Este concejal ya participó en una moción de censura en 2009, siendo expulsado entonces del PSOE. En aquel momento, ya como no adscrito, apoyó dar la Alcaldía al PP sacando de la misma al BNG que dirigía Antonio Araúxo, hoy líder de Manifesto, socio de gobierno local con el PSOE. Ahora se muestra "indignado y avergonzado con el gobierno de Gondomar, no del pueblo, del pueblo estoy orgulloso y estoy orgulloso de los vecinos por el aguante que están teniendo".

Gómez señaló que además de no ser camino la moción de censura a tan corto plazo de las elecciones no fue propuesta. Para presentarla, en todo caso, solo existe una vía ya que los votos de PP y IxG son insuficientes, la posible alternativa sería con CABE y el propio Manifesto Miñor, si esta formación decide salir del gobierno local, donde a juzgar por el cruce de declaraciones con sus socios, deben estar incómodos; o si finalmente son expulsados, una intención que incluso se adivina en algunas declaraciones del alcalde, Paco Ferreira. Esta opción no sería descabellada para ahora o para el futuro ya que las tres formaciones llegaron a explorar posibilidades de acuerdo tras las pasadas elecciones municipales.