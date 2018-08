Los puntos limpios de Baiona y Gondomar, al límite tras quebrar la concesionaria

La empresa que gestiona los puntos limpios de Baiona y Gondomar está en concurso de acreedores y ha renunciado a continuar. Los dos concellos se ven obligados a hacerse cargo de la actividad y se han encontrado con las instalaciones hasta los topes, sin apenas espacio para más material. El baionés ha obligado a la compañía a vaciarlo antes de marcharse, tarea que ha arrancado ayer mismo, según asegura la concejala de Medio Ambiente, María Iglesias. Mientras que el gondomarés todavía no ha tomado medidas a la espera de resolver el contrato del servicio de recogida de basura, que prevé adjudicar en dos semanas con la explotación del punto limpio incluida entre las obligaciones de la nueva concesionaria, señala la edil de Infraestruturas e Servizos, Iria Lamas.

La compañía, integrada en el Grupo Soil, opera en más de una treintena de ayuntamientos gallegos -entre los más cercanos, se encuentran O Rosal, Tui, Covelo y Arbo- y a todos ellos les ha comunicado a lo largo de este mes su intención de abandonar la actividad por escrito.

El de Baiona recibió la carta el 8 de agosto e Iglesias instó a la empresa desde el primer día a llevarse todos los residuos, "que llenaban por completo la instalación" . La firma cumpliría 4 años al frente del punto limpio de Baíña y de la recogida de envases del contenedor amarillo y del papel y cartón del azul, así como de los restos de poda. Ayer comenzó a vaciar el recinto, mientras el departamento municipal de Medio Ambiente prepara la contratación provisional de una nueva empresa hasta que salga de nuevo a concurso el servicio, explica la edil. María Iglesias espera resolver "muy pronto" la situación y no prevé que afecte al horario de apertura al público del punto limpio ni tampoco a los cinco trabajadores -dos a jornada completa y tres de apoyo-, ya que "obligatoriamente deben ser subrogados", aclara.

Su homóloga gondomaresa asegura no haber recibido notificación alguna por parte de la empresa y que "las noticias que tenemos son todas extraoficiales". Afirma no tener constancia de que la instalación ubicada en Vincios, rodeada de superficie forestal en el Monte Galiñeiro, esté desbordada. Pero lo cierto es que el cúmulo de muebles viejos y electrodomésticos, colchones y aparatos eléctricos es muy notable. Soil Recovery se encarga en Gondomar de la gestión del punto limpio y de la recogida de envases ligeros que, según explica Iria Lamas, "sigue funcionando con normalidad". El Ayuntamiento no ha tomado ninguna decisión al respecto porque está a punto de adjudicar el servicio de recogida de basura y limpieza viaria, cuyo contrato incluye también esta actividad que desempeñan 3 trabajadores, que también serán absorbidos por la futura concesionaria. Geseco se ocupa de llevar allí los enseres y los restos de poda, aunque según fuentes municipales consultadas, hace días que ha dejado de hacerlo porque no hay espacio.