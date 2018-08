Baiona retira el permiso a "Hablamos español" para recoger firmas por seguridad

La asociación "Hablamos español" se quedó ayer sin permiso para llevar a cabo su recogida de firmas hoy en Baiona. El Concello le revocó la autorización por motivos de seguridad tras los incidentes ocurridos durante su presencia en Sanxenxo el pasado 28 de julio. Así lo aseguró el alcalde, Ángel Rodal, quien justificó su decisión por un informe de la Policía Local que desaconseja la instalación de la mesa informativa que el colectivo había solicitado para recabar apoyos para una iniciativa legislativa popular por la libertad de elección lingüística en todo el Estado.

No es que el regidor esté en contra de la campaña, aclaró, sino que "desconocía lo que había pasado en Sanxenxo" cuando la asociación le requirió el permiso el miércoles. En cuanto tuvo conocimiento de los altercados con un grupo de defensores de la lengua gallega, solicitó un informe al inspector de la Policía municipal, que recomienda impedir que "Hablemos español" lleve a cabo su campaña en la villa para evitar problemas de orden público, ya que los medios de los que dispone, con buena parte de los agentes de baja, no son suficientes para garantizar la seguridad.

Por su parte, el grupo municipal del BNG se mostró en contra de prohibir la recogida de firmas porque "non debe contribuirse á vitimización e visualización que buscan estas iniciativas promovidas por grupos de extrema dereita, que ven na crispación un caldo de cultivo para medrar". Los nacionalistas plantearon ayer a todos los grupos de la Corporación la elaboración de un comunicado público conjunto para dejar claro que "en Baiona non existe conflito lingüístico, moito menos imposición do galego, que debe contar cunha especial protección por parte das institucións públicas". El texto incidía en que "a única forma oficial do noso topónimo é Baiona e tentar abrir un debate sobre o mesmo só busca a confrontación". Solo Esquerda Unida aceptó la propuesta.