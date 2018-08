La Xunta insiste en que los gondomareses tendrán que esperar por el bus metropolitano

La denuncia del alcalde, Francisco Ferreira, contra la Xunta por supuesta prevaricación al no incluir a Gondomar en el plan de transporte metropolitano no afectará a la tramitación del asunto. Fuentes de la Consellería de Infraestruturas e Vivenda insistieron ayer en que "los vecinos de Gondomar no disfrutan de los beneficios del plan porque el actual alcalde votó dos veces en contra de la adhesión cuando estaba en la oposición. Ahora, su solicitud con el plan ya en marcha, se suma a las más de 25 trasladadas por distintos concellos, que deben ser tratadas con igualdad de criterio por la Xunta, que las analiza en el marco de la elaboración del plan de transporte público de Galicia para 2015".

Por su parte, la presidenta del PP de Gondomar, Paula Bouzós, calificó ayer de "desfachatez" la demanda anunciada por el alcalde, Francisco Ferreira, "Los vecinos han perdido ya tres años de bonificaciones en el billete por la irresponsabilidad de los grupos políticos que en su día rechazaron incorporarse", dijo.