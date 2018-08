Un vecino de Rande logra que Audasa le pague un hotel debido al ruido nocturno de las obras

Los vecinos de una vivienda del barrio de Cabanas (Trasmañó) han tenido que dejar durante unos días su casa para poder descansar. Las obras que desde hace meses ejecuta la concesionaria de la ampliación del puente de Rande en uno de los pilares situados ante su vivienda no les deja pegar ojo por los contantes ruidos y paso de maquinaria a todas horas. Una situación que se agravó la pasada semana con trabajos durante toda la noche, incluso el sábado y domingo. Ante la insoportable situación, tras expresar sus quejas en el Concello, ha conseguido que la empresa Audasa -concesionaria de la autopista AP-9- les pague el alojamiento en un hotel los últimos tres días.

"Estamos todo el día al borde de un ataque de nervios, lo que nos ha tocado sufrir a nosotros es un auténtico calvario que no se lo deseo a nadie. Es una vergüenza que tengamos que dejar nuestra casa para poder dormir un poco, antes éramos felices aquí, pero ahora si pudiera me marcharía para siempre a cualquier otro sitio", asegura Gonzalo Cabaleiro, de 67 años, propietario de la vivienda, mientras muestra desde la ventana de su dormitorio la cercanía de la columna en la que trabajan los operarios del puente.

Después de su corta estancia en el hotel de la playa de Cesantes, ayer regresaron a su casa al asegurarles desde la empresa que las labores nocturnas ya habían rematado. "Nos dicen eso, pero no me creo nada. todavía tienen montado el generador de luz para iluminar la zona por la noche, y tanto la maquinaria y los camiones de la obra llevan todo el día funcionando", apunta.

Su mujer, Elena López, lleva semanas durmiendo en un colchón junto al garaje de la casa, en una bodega, donde dice que se escuchan menos los ruidos. "Ya no sabemos qué hacer ni a quién recurrir porque llevamos dos años viviendo una pesadilla, desde que comenzaron los trabajos de ampliación. No podemos ni abrir las ventanas para ventilar, todo el día aguantando las vibraciones de las máquinas, el ruido constante de camiones, el polvo y todo tipo de molestias. Así no se puede vivir, parece que no tenemos derechos", explica Elena.

Este matrimonio, que reside con uno de sus nietos, lleva casi dos años luchando para que les expropien su casa por su cercanía a los nuevos carriles laterales, al igual que se hizo con otros vecinos de esta zona y de Chapela. Sin embargo, su demanda no tiene respuesta. "Fomento se comprometió a estudiar la expropiación, pero llevamos casi dos años esperando por una contestación que no llega", dice Gonzalo. El único acercamiento fue el pasado año cuando intentaron negociar ofreciéndoles que les arreglarían el terreno junto a la casa, a lo que se negaron porque no solucionaba el problema. "Esta casa estaba desde mucho antes de que se levantara el puente de Rande. Era un lugar precioso, con unas vistas impresionantes y muy soleado. Ahora estamos casi en penumbra bajo el puente, con el riesgo de que un coche o un camión pueda tener un accidente y caernos en el tejado. No queremos vivir condenados a pasar así el resto de nuestras vidas", lamenta el vecino afectado, que todavía no pierde la esperanza en que Fomento pueda expropiarle para poder mudarse a un lugar tranquilo.