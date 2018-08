El mago más joven del Miñor debuta en Sabarís

Cumple los 15 en octubre y ya se ha metido al público en el bolsillo con sus cartas hace unos días en la cafetería viguesa De catro a catro acompañando al mago Jorge Lorenzo en el escenario. El ilusionista más joven de la comarca miñorana, Luca Riego, vecino de la parroquia gondomaresa de Borreiros, se estrenará en solitario ante el público del Casino de Sabarís este domingo a las 13.00.

Quiere ganarse la vida con la magia y aprende de forma autodidacta, a través de tutoriales y libros. Lo suyo es la baraja y sigue los pasos de los ilusionistas del momento. "Me compraron el Magia Borrás hace 6 o 7 años y no me gustó. Luego empecé a ver los espectáculos de Dynamo en Discovery Channel y me enganché", recuerda.

Ya practica más de cien trucos y se entrena para bordarlos en los ratos libres que le dejan sus estudios de ESO y el fútbol en el club San Migue de Vigol, su otra gran pasión. Las escuelas de magos están "muy lejos", en Madrid y Barcelona, pero espera llegar algún día a matricularse. Tampoco le disgustaría participar en alguno de los "talent shows" tan de moda en televisión, pero para eso "falta mucho", se resigna. Por el momento, se conforma con divertir a los espectadores el domingo.