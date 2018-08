Afectados de Paramos piden al Estado la exención fiscal para las ayudas que reciban

Afectados por la explosión de material pirotécnico en una nave ilegal en el barrio de A Torre de la parroquia de Paramos (Tui), se concentraron de nuevo ayer, en el día y hora en que hace tres meses, el 23 de mayo, un estruendo, con posterior onda expansiva les cambió la vida.

El desastre les dejó sin casas (31 derruidas, 86 con graves problemas y 311 dañadas), desaparecieron enseres, recuerdos, documentación... Hubo un matrimonio fallecido que ha dejado a dos niños huérfanos, quedaron heridas 37 personas, y hay numerosas que precisan de atención y ayuda psicológica.

"Pasaron tres meses de miedos, angustias e incertidumbres para todos los vecinos", rememoró Salvador García, presidente de la asociación de afectados, durante la lectura del manifiesto donde se reclama con urgencia que el Gobierno central habilite una fórmula legal que les conceda la exención fiscal para las ayudas que soliciten, en vista de que no se pueden acoger a los beneficios que supondría declarar a Paramos "zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil", al no tratarse de una catástrofe natural. "Nosotros les decimos que es el Gobierno central quien debe buscar el encaje legal. ¡Seguiremos pidiéndolo hasta conseguirlo!", pues tendrán que devolver en la declaración de la Renta auténticas barbaridades de dinero por las ayudas recibidas, muchas de ellas insuficientes para reconstruir sus casas, las mismas que podrían perder si se las tienen que embargar para pagar.

Por eso muchos afectados renuncian a ellas, pues podrían perder además sus pensiones no contributivas o pensiones con complemento a mínimos, como ya se dijo.

Más de un centenar de vecinos volvieron al lugar donde están los restos de sus viviendas, de su vida pasada. Los medios de comunicación, fuerzas de seguridad y concejales fueron testigos de este reencuentro a las 16.23 horas de ese 23 de agosto, bajo un sol abrasador que se reflejaba como un espejo en las piedras de los restos de viviendas,

Además del compromiso firme y urgente de exención fiscal para los beneficiarios de ayudas, porque los plazos para solicitarlas se están acabando, pidieron a los políticos que hagan una excepción y trabajen en agosto, para agilizar el proceso.

Piden a la Xunta que cumpla con los compromisos adquiridos en diversas reuniones, lo que contribuiría a llevar tranquilidad a los vecinos. Solicitan al Concello de Tui agilización de los trámites urbanísticos, que complete la totalidad del equipo de trabajo necesario para recuperar la zona y que siga presionando en los estamentos más altos para lograr más fondos de ayuda y el tan necesario y demandado desescombro de la zona, imprescindible para poder iniciar los arreglos posibles. En cuanto a la Diputación Provincial, dicen que le corresponde elaborar el prometido convenio con el Colexio de Arquitectos y aportar fondos concretos para recuperar la arrasada zona cero. Afirman los afectados que el organismo provincial "sólo responde con negativas" a la petición de respaldo económico. "Hay gente que no tiene nada, ni seguros, tuvieron que pagar 600 euros de fianza para el alquiler de una vivienda. Las ayudas no llegan para los electrodomésticos", cuenta la vecina Eva González. Otra afectada, Carmen Dios, cuyo marido padece una discapacidad, relata señalando el lugar que "de mi casa queda el escombro. Era una construcción antigua, de muros anchos. El dinero no nos llega para rehacerla. Y luego tenemos que pagar al Estado...."

En Marea pide exención fiscal

El partido En Marea pide la exención fiscal para los afectados por la explosión de Paramos; que se haga efectivo el paquete de medidas anunciado por las administraciones; que se corrijan los procedimientos de ayuda que perjudican a los afectados y que las ayudas que perciban sean a fondo perdido. En Marea solicitará la puesta en marcha del plan de urbanización de la zona afectada, señaló el portavoz Luís Villares.