GañaMos denuncia falta de transparencia del gobierno local

"Apercibimos por segunda y última vez al gobierno municipal del PP de acciones legales ante el reiterado incumplimiento de la ley de transparencia al no entregarnos la documentación solicitada o hacerlo fuera de tiempo", señalan desde GañaMos. La agrupación política asegura que la documentación que solicitan es fundamental para fiscalizar al gobierno local como obligación que tienen con los vecinos al ser el primer partido de la oposición y aclaran que son informes ya realizados, por lo que no hay ninguna excusa válida para el incumplimiento de la ley. "El gobierno no puede excusarse en la sobrecarga de trabajo de los funcionarios municipales, ya que cuando hablamos con ellos siempre nos dicen que por ellos no es, ya que solo tienen que darle al botón de enviar por correo electrónico o colgarlo en la web municipal, el obstáculo siempre es que no pueden entregarnos nada sin el permiso expreso de la alcaldesa".