El PXOM de Gondomar blindará la Serra do Galiñeiro contra los parques eólicos

Caminata reivindicativa en defensa de la Sierra do Galiñeiro, en 2013. // FdV

El Concello de Gondomar incluirá en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) mecanismos de protección para la Serra do Galiñeiro, para evitar que se utilice para implantar un parque eólico. Desde hace años la biodiversidad de este paraje único en el área de Vigo está siendo amenazada por la intención de colocar un parque eólico o para la extracción de tierras raras.

Según explicó ayer el alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, en el PXOM se incrementará la superficie clasificada como suelo rústico de especial protección respecto a la situación actual y el mismo "se debe fundamentalmente a la clasificación de la Serra do Galiñeiro como espacio natural".

Al no estar incluida la Serra do Galiñeiro dentro de la Red Natura 2000, la nueva Ley 2/2016 obliga a considerar este espacio sin mayor protección, en el marco urbanístico actual del Concello.

"Esta clasificación atiende a la protección de sus valores naturales, sociales, culturales y económicos, así como la demanda social que viene reclamando desde hace un tiempo su inclusión en la Red Natura 2000", indicó Ferreira.

La Serra do Galiñeiro destaca por su patrimonio geológico que favorece la formación de numerosas cavidades, y biológico, así como por su morfología que ha contribuido a su aprovechamiento de carácter multifuncional para pastoreo, abastecimiento o el desarrollo de actividades de ocio y tiempo libre.

El borrador del nuevo PXOM declara gran parte del territorio como suelo rústico de especial protección de espacio natural entre los que se incluían humedales, bosques autóctonos, la Serra do Argallo y las riberas del río Grova. "La inclusión de la Serra do Galiñeiro como espacio natural, hará que este tipo de protección se establezca en más del 35% del territorio municipal", dice el alcalde.

Además, la normativa del Plan General regulará los usos permitidos en dichos espacios naturales "garantizando aquellos solo compatibles con los objetivos de protección que se pretenden, en especial usos de carácter tradicional basados en la utilización racional de los recursos, y en el caso de la Serra do Galiñeiro desarrollará limitaciones especiales a aquellas actuaciones que supongan un cambio de uso, sin perjuicio de las posibles autorizaciones sectoriales".

Apunta el alcalde que de esta manera el PXOM será más restrictivo que la vigente Lei do Solo, "que permite, con la autorización sectorial correspondiente, diferentes usos indeseables que pueden menoscabar los valores que debemos proteger".

Inclusión en Red Natura

En paralelo, el gobierno local en el marco de sus competencias promoverá y solicitará a la Xunta que en la próxima revisión que realice incluya A Serra do Galiñeiro en la Red Natura 2000, así como su declaración como Espazo Natural de Interese Local (ENIL). "Esta figura incluye espacios naturales protegidos que contienen elementos o sistemas naturales de particular valor, interés o singularidad, tanto debido a la acción y evolución de la naturaleza como derivados de la actividad humana que a propuesta de los Concellos, instituciones y propietarios particulares puedan proponer su declaración", asegura Ferreira.

Con ello, se pretende que la Serra do Galiñeiro "sea un espacio natural de especial protección y que nunca veamos esa zona llena de molinos de viento o con movimientos de tierras o explotaciones indebidas. A Serra do Galiñeiro es todo un símbolo y baluarte de toda la Área Metropolitana de Vigo, un referente paisajístico y todo un emblema, tanto para los gondomareños, como para los vigueses o cualquier otro concello limítrofe, bien por su altitud, bien por su belleza y reconocimiento natural". "No permitiremos que ese lugar, esa zona, sea dañada", concluyó el alcalde Paco Ferreira.