El gobierno de Nigrán adjudica el asfaltado de catorce viales por 108.900 euros

El Ayuntamiento de Nigrán emprenderá en septiembre un plan de asfaltados tras adjudicar a COVSA la renovación del firme de catorce calles de todo el municipio por importe de 108.900 euros, dentro del Plan Concellos de la Diputación. En total, se trata de más de 15.000 metros cuadrados de superficie que se encuentra actualmente en pésimo estado o que, en el caso de camino das Barxas ( Panxón) y del Foro ( Tarela) no tienen pavimento alguno. El plazo de ejecución es de dos meses.

"Se tratan todas ellas de calles en muy malas condiciones, situadas en barrios muy habitados y que, consecuentemente, son transitadas diariamente a cientos de vecinos, por eso se le dio prioridad. Somos conscientes de que hay más calles en mal estado y también llegaremos a ellas", resume el alcalde, Juan González.

El plan contempla el Camiño dos Concellos en Vilariño, do Viso, e Camiño da Cabreira, la rúa da Porqueira, rúa do Arco Visigótico, Camiño do Cocho, rúa As Barrocas, Camiño do Estripeiro, rúa dos Loureiros, rúa Chandebrito, rúa Rotea y rúa Regueiriños.