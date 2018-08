Un festival de rock en Patos se incorpora a la agenda de Nigrán

El Concello de Nigrán pone el sábado el broche de oro a dos meses de eventos musicales con el nuevo festival "Rock in Patos" desde las 19.00 horas en el arenal. En esta primera edición contará con el grupo ferrolano Riff- Raff, reconocido como una de las mejores bandas nacionales de tributo a AC/ DC, y con Kalambrazo, uno de los grupos locales de rock más respetados. En el evento, en el que colabora la Diputación de Pontevedra, no faltarán los food trucks con su comida gourmet. "Rock in Patos es un festival que nace con vocación de permanencia, la idea es cerrar cada año la programación de verano del Ayuntamiento de Nigrán y que esté dedicado al rock, el género probablemente que más seguidores tiene y que más grupos reúne en la comarca", explica el alcalde del municipio, el socialista Juan González.