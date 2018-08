Los afectados por la explosión de Tui se movilizarán para exigir soluciones

A tres meses de la explosión ocurrida en Tui, la Asociación de Afectados de Paramos-Guillarei convoca una concentración y una rueda de prensa este jueves, y una manifestación abierta a afectados y ciudadanos este domingo.

Con respecto al primer evento, tendrá lugar el jueves 23 de agosto a las 16:15 horas en la zona cero de la explosión. El objetivo de la asociación es hacer ver que en la zona cero "todo sigue igual que antes" y que el Gobierno central todavía no se pronunció con respeto a la declaración de "zona catastrófica". "Hay muchos vecinos que no se atreven a solicitar ayudas" por miedo a perder sus complementos económicos o sus pensiones no contributivas, asegura.

Además de este evento, este domingo día 26 de agosto se convoca una manifestación a las 12:00 horas en el Área Panorámica de Tui, donde el principal objetivo será llamar la atención d Madrid, a fin de que el Gobierno Central se manifieste y cumpla sus compromisos formales. "En Paramos y Guillarei no tenemos vacaciones porque tampoco tenemos casa". También se le reclamará a la Xunta de Galicia el cumplimiento de sus obligaciones, al Concello de Tui la agilización del aspecto urbanístico y a la Diputación de Pontevedra la aportación de fondos con un plan específico para Paramos.