La ludoteca de Louredo comenzará a funcionar en septiembre

Luego de más de un año rematadas las obras de reforma de la antigua Escuela Unitaria de Louredo para adaptarla como ludoteca municipal, las instalaciones entrarán en funcionamiento el próximo mes de septiembre coincidiendo con el inicio del curso escolar. La edificación ya está lista, así como también la concesión del servicio, adjudicado el año pasado a la misma empresa que gestiona la otra ludoteca municipal, la de San Rafael en Pereiras, solo unos trámites burocráticos, según señalan fuentes municipales, impidieron no haber abierto las puertas antes.

Justo hace unos días el PSOE de Mos criticaba que el gobierno municipal anunciase una nueva ludoteca para abril de 2017 y "año y medio después las instalaciones aún no se inauguraron", lamentándose de que "comenzasen a deteriorarse hasta volver a estar como hace dos años, en un estado claro de abandono". Ante estas declaraciones, la alcaldesa de Mos Nidia Arévalo y el concejal de Educación Camilo Augusto han explicado que no se abrió al público por carecer de la autorización de la Xunta de Galicia. "Para la concesión de dicho permiso, la administración autonómica realizó la pertinente revisión e indicó diversos cambios con los consecuentes procedimientos burocráticos que ello implica, prolongando los tiempos de un modo ajeno a la voluntad municipal. Así, el último trámite previo a la apertura se realizó hace un mes", señalaron ambos.

Con todo el hecho de que la ludoteca de Louredo aún no esté abierta no implica que "ningún niño que solicitase el servicio quedase sin él, ya que se le dio cobertura a través de la ampliación de horarios y personal en la otra ludoteca municipal, la de San Rafael; por lo que, la no apertura del centro en Louredo no implicó en ningún caso la falta de prestación del servicio". En este sentido añaden que "la centralización durante estos meses de los servicios de ludoteca en las instalaciones de San Rafael no significa que la de Louredo no sea necesaria, ya que Mos es un municipio muy extenso con un total de diez parroquias y dependiendo en cual vivas se tiene preferencia por una u otra, por proximidad y comodidad".

El ascenso progresivo de la actividad en la ludoteca municipal de San Rafael, diversificándose además los servicios prestados, pues ya no solo se imparten talleres e iniciativas infantiles sino también para adultos, hizo que el Concello de Mos se plantease rehabilitar las instalaciones en desuso de la Escuela Unitaria de Louredo, que datan del año 1975, para dedicarlas a una nueva ludoteca.

El proyecto supuso una inversión de cerca de 90.000 euros. Se acondicionó este edificio de planta baja, con una superficie total de 166 metros cuadrados, en una parcela de 754, disponiendo dos aulas, una para exposición y préstamo de juguetes y libros y otra para la realización de actividades de juego. Además, en el exterior se preparó un patio de juegos de 100 metros cuadrados.

Este servicio está pensado para facilitar la conciliación a las familias, de ahí que durante el curso escolar, los días lectivos, abre en horario de tarde y en vacaciones por la mañana. Además, de manera puntual, algunos sábados y domingos también se organizan actividades.